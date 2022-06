In maggio Heathrow Airport ha registrato un traffico di passeggeri superiore al 79% rispetto ai livelli del 2019, prima dello scoppio della pandemia di coronavirus.

di Financial Trend Analysis

In maggio Heathrow Airport ha registrato un traffico di passeggeri superiore al 79% rispetto ai livelli del 2019, prima dello scoppio della pandemia di coronavirus. L'hub aeroportuale londinese ha comunicato che lo scorso mese sono transitati attraverso le sue strutture 5,3 milioni di passeggeri. Già in maggio Heathrow aveva migliorato del 16% la sua guidance sull'intero esercizio, dichiarando di attendersi 53 milioni di passeggeri per il 2022.

(RR - www.ftaonline.com)