In verde Autogrill +1,7%. Il Sole 24 Ore riferisce che la trattativa con Dufry per mandare in porto l'aggregazione nell'ultimo mese ha fatto qualche passo avanti ma non è ancora entrata nella fase finale. Edizione, la holding dei Benetton che ha il 50,1% di Autogrill, punta a un'operazione carta contro carta, ovvero senza esborso di denaro: la quota in autogrill contro una partecipazione del 20% circa nella newco (di cui sarebbe il principale azionista). Nel caso in cui l'integrazione con Dufry non andasse in porto Autogrill avrebbe altre opzioni come la britannica Ssp e la spagnola Areas.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)