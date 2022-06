Indel B S.p.A. – società quotata all'EXM di Borsa Italiana, a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione e condizionamento per il mobile e mobile living per i mercati automotive, hospitality e leisure time (nautica da diporto e recreational vehicles) – comunica che, sulla scia dei brillanti risultati relativi al primo trimestre 2022, la stima dei ricavi consolidati attesi per l'esercizio in corso sarà superiore a 200 milioni di euro.

(RV - www.ftaonline.com)