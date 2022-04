Indel B S.p.A. – società quotata all' EXM di Borsa Italiana, a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione e condizionamento per il mobile e mobile living per i mercati automotive, hospitality e leisure time (nautica da diporto e recreational vehicles), – comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunito in data odierna, ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 ed il progetto di bilancio separato alla stessa data, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione proporrà inoltre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo di 1,00 Euro per azione, pari a complessivi Euro 5,7 milioni.

• Ricavi Consolidati: Euro 188,3 milioni rispetto ad Euro 127,7 milioni dell'esercizio 2020, in aumento del 47,5%.

• EBITDA Adjusted Euro 25,8 milioni rispetto ad Euro 18,3 milioni dell'esercizio 2020, in aumento del 41,1% (EBITDA reported: Euro 34,8 milioni vs Euro 14,8 milioni al 31.12.2020).

• EBIT Adjusted: Euro 19,9 milioni rispetto ad Euro 12,7 milioni dell'esercizio 2020, in aumento del 56,5% (EBIT reported: Euro 28,8 milioni vs Euro 9,2 milioni al 31.12.2020).

• Utile netto Adjusted: Euro 15,8 milioni rispetto ad Euro 10,0 milioni dell'esercizio 2020 (56,8%). (Utile netto reported: Euro 24,3 milioni vs Euro 6,2 milioni al 31.12.2020).

• Posizione Finanziaria Netta negativa per Euro 12,8 milioni rispetto a Euro -4,6 milioni del 31.12.2020.

• Ricavi della capogruppo pari ad Euro 127,6 milioni in aumento del 39,6%.

• Risultato netto della capogruppo pari a 19,0 milioni di euro.

• Proposta di distribuzione di un dividendo di 1,00 Euro per azione, pari a complessivi Euro 5,7 milioni.

Luca Bora – Amministratore Delegato Indel B – "Nel 2021 il Gruppo ha sensibilmente migliorato i propri risultati, dimostrazione che sono ormai superati gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 sui principali mercati in cui opera. Anche il settore dell'Hospitality che per buona parte dello scorso anno mostrava ancora difficoltà a recuperare quanto perso nel 2020 ha finalmente invertito la tendenza registrando un aumento rispetto allo stesso periodo precedente. Siamo pertanto molto soddisfatti dei risultati che abbiamo raggiunto, soprattutto in considerazione del contesto generale molto complesso che ha caratterizzato tutto l'esercizio, riuscendo a superare le innumerevoli difficoltà grazie all'efficacia delle azioni intraprese dal Gruppo a tutti i livelli. I risultati del 2021 confermano quindi la validità delle nostre scelte strategiche, che continueranno a guidare la crescita futura del Gruppo."

(RV - www.ftaonline.com)