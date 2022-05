Secondo quanto comunicato dal Central Statistics Office (Cso, l'ente di statistica di New Delhi), in marzo la produzione industriale è salita in India dell'1,9% annuo, contro l'1,7% atteso dagli economisti per una lettura invariata rispetto a febbraio (1,3% in gennaio).

Secondo quanto comunicato dal Central Statistics Office (Cso, l'ente di statistica di New Delhi), in marzo la produzione industriale è salita in India dell'1,9% annuo, contro l'1,7% atteso dagli economisti per una lettura invariata rispetto a febbraio (1,3% in gennaio). Nell'intero esercizio (in India l'anno fiscale inizia in aprile) il progresso è stato dell'11,3% contro il 12,5% dei primi undici mesi (13,7% nel periodo aprile-gennaio).

