Secondo quanto comunicato dal Central Statistics Office (Cso, l'ente di statistica di New Delhi), in maggio la produzione industriale è rimbalzata in India del 19,6% annuo, in ulteriore decisa accelerazione rispetto al 7,1% di aprile (e all'1,9% di marzo), sotto però al 20,6% del consensus. Nei primi due mesi del nuovo esercizio (iniziato in aprile) la crescita è stata del 12,9% contro l'11,3% del precedente anno fiscale.

