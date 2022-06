Secondo quanto comunicato dal Central Statistics Office di New Delhi, il Pil dell'India ha registrato una espansione del 4,1% annuo nel quarto trimestre dell'esercizio 2021-2022 (l'anno fiscale in India inizia in aprile), in ulteriore rallentamento rispetto al 5,4% del terzo (8,4% il rimbalzo del secondo).

Secondo quanto comunicato dal Central Statistics Office di New Delhi, il Pil dell'India ha registrato una espansione del 4,1% annuo nel quarto trimestre dell'esercizio 2021-2022 (l'anno fiscale in India inizia in aprile), in ulteriore rallentamento rispetto al 5,4% del terzo (8,4% il rimbalzo del secondo). Il dato è marginalmente superiore al 4,0% del consensus di Reuters e segna il sesto trimestre consecutivo d'espansione per l'economia indiana. Nell'intero anno fiscale il Pil indiano è cresciuto dell'8,7% contro la flessione del 6,6% del 2020-2021, in linea con il consensus di Bloomberg ma sotto all'8,9% di quello di Reuters.

(RR - www.ftaonline.com)