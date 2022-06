La Reserve Bank of India (Rbi) alza i tassi d'interesse repo di 50 punti base al 4,90% dopo averli aumentati a sorpresa di 40 punti base in un meeting non programmato a inizio maggio.

La Reserve Bank of India (Rbi) alza i tassi d'interesse repo di 50 punti base al 4,90% dopo averli aumentati a sorpresa di 40 punti base in un meeting non programmato a inizio maggio. In precedenza li aveva lasciati invariati per undici riunioni consecutive del Monetary Policy Committe (Mpc). La decisione, presa all'unanimità, era complessivamente prevista: sei degli otto economisti che componevano il Wall Street Journal si attendevano infatti un rialzo di 50 punti base e uno di 40 punti base (un solo economista non prevedeva alcuna variazione). I reverse repo sono invece stati confermati al 3,35% dopo un taglio di 25 punti base nell'aprile 2020. La Rbi ha spiegato quanto sia "necessaria un'azione di politica monetaria calibrata per mantenere ancorate le aspettative d'inflazione e frenare l'allargamento delle pressioni sui prezzi". Motivo che ha spinto l'Mpc ad aumentare di nuovo il costo del denaro e a continuare nel "ritiro degli allentamenti per garantire che l'inflazione rimanga entro l'obiettivo in futuro, sostenendo nel contempo la crescita".

(RR - www.ftaonline.com)