Come ampiamente previsto la Reserve Bank of India (Rbi) ha lasciato invariati i tassi d'interesse repo al 4,00% per il sesto meeting consecutivo dopo averli tagliati di 40 punti nel maggio 2020 (in precedenza erano stati abbassati di 75 punti base in marzo). La decisione è stata unanime e l'istituto ha sottolineato che la politica accomodante sarà mantenuta quanto necessario a rilanciare la crescita. I reverse repo sono stati parimenti confermati al 3,35% dopo un taglio di 25 punti base nell'aprile 2020. (RR - www.ftaonline.com)

