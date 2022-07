IndiceEurostoxx 50 in flessione venerdì (-0,33% a 3443 punti) ma il supporto tiene.L'indice ha oscillato venerdì tra 3405 e 3471, riuscendo a rimbalzare dalminimo del 23 giugno a 3412 punti che era già stato messo sotto pressione anchegiovedì. Per adesso l'area critica resta molto vicina, il rischio di una suaviolazione non si può sottovalutare, ma almeno resta aperta anche la strada delrimbalzo. Discese sotto area 3400 comporterebbero con buona probabilità il testdel minimo del 7 marzo a 3387 ma anche la sua violazione. Supporto successivo a3360, 50% di ritracciamento del rialzo dal minimo di marzo 2020, quindi areacritica anche in ottica di medio periodo: in caso di violazione del 50% diritracciamento spesso i prezzi procedono al test del livello successivo dellascala di Fibonacci, quello del 61,8%, qui posto a 3100 punti circa. Dallatenuta di area 3400 e dal superamento di area 3500 potrebbe scaturire un nuovotest del picco del 27 giugno a 3596 punti, resistenza allineata con il latoalto del gap del 13 giugno (3597). Alla rottura di questi livelli le oscillazioniviste nelle ultime due settimane si dimostrerebbero un doppio minimo, figurarialzista con target a 3750 punti circa.

(AM)