Indici settoriali Italia, ordine decrescente performance 2022. ITLMS60 Indice settoriale All-Share Energy ( IT0004476823 ). Ultima chiusura 17668.80 euro. Variazione ultima seduta -0.14%. Variazione 12 mesi 33.11%. Variazione 2022 15.57%. ITLMS4050 Indice settoriale All-Share Travel And Leisure ( IT0004476930 ). Ultima chiusura 32253.60 euro. Variazione ultima seduta 9.91%. Variazione 12 mesi 0.57%. Variazione 2023 11.57%. ITLMS35 Indice settoriale All-Share Real Estate ( GB00BNNLL857 ). Ultima chiusura 11503.10 euro. Variazione ultima seduta -0.33%. Variazione 12 mesi 20.67%. Variazione 2024 10.77%. ITLMS3030 Indice settoriale All-Share Insurance Index ( IT0004476971 ). Ultima chiusura 19492.20 euro. Variazione ultima seduta -2.23%. Variazione 12 mesi 7.37%. Variazione 2025 -1.25%. ITLMS5510 Indice settoriale All-Share Basic Resources ( IT0004476849 ). Ultima chiusura 22753.60 euro. Variazione ultima seduta 1.90%. Variazione 12 mesi 22.76%. Variazione 2026 -5.24%. ITLMS65 Indice settoriale All-Share Utilities Index ( IT0004476955 ). Ultima chiusura 36399.30 euro. Variazione ultima seduta -0.09%. Variazione 12 mesi -17.00%. Variazione 2027 -6.79%. ITLMS5020 Indice settoriale All-Share Industrial Goods And Services ( IT0004476864 ). Ultima chiusura 40231.60 euro. Variazione ultima seduta -0.43%. Variazione 12 mesi 4.92%. Variazione 2028 -7.28%. ITLMS50 Indice settoriale All-Share Industrials ( GB00BNNLK339 ). Ultima chiusura 39391.80 euro. Variazione ultima seduta -0.32%. Variazione 12 mesi 3.47%. Variazione 2029 -8.16%. ITLMS4520 Indice settoriale All-Share Financials ( GB00BNNLL295 ). Ultima chiusura 89179.80 euro. Variazione ultima seduta 4.67%. Variazione 12 mesi -13.71%. Variazione 2030 -11.61%. ITLMS4040 Indice settoriale All-Share Retail ( IT0004476914 ). Ultima chiusura 123581.60 euro. Variazione ultima seduta 1.76%. Variazione 12 mesi -16.83%. Variazione 2031 -12.63%. ITLMS3020 Indice settoriale All-Share Consumer Products And Services ( GB00BNNLKH79 ). Ultima chiusura 107656.10 euro. Variazione ultima seduta -1.50%. Variazione 12 mesi -2.93%. Variazione 2032 -12.67%. ITLMS30 Indice settoriale All-Share Financial Services ( GB00BNNLL295 ). Ultima chiusura 12107.60 euro. Variazione ultima seduta -1.63%. Variazione 12 mesi -0.34%. Variazione 2033 -13.14%. ITLMS4030 Indice settoriale All-Share Media ( IT0004476922 ). Ultima chiusura 9374.50 euro. Variazione ultima seduta 1.13%. Variazione 12 mesi -5.13%. Variazione 2034 -14.52%. ITLMS20 Indice settoriale All-Share Health Care ( IT0004476906 ). Ultima chiusura 279693.81 euro. Variazione ultima seduta 0.10%. Variazione 12 mesi 3.58%. Variazione 2035 -15.76%. ITLMS4010 Indice settoriale All-Share Automobiles And Parts ( IT0004476872 ). Ultima chiusura 287495.50 euro. Variazione ultima seduta -2.74%. Variazione 12 mesi 1.42%. Variazione 2036 -15.95%. ITLMS15 Indice settoriale All-Share Telecommunications Index ( IT0004476948 ). Ultima chiusura 9577.40 euro. Variazione ultima seduta -0.63%. Variazione 12 mesi -12.92%. Variazione 2037 -16.12%. ITLMS45 Indice settoriale All-Share Consumer Staples ( GB00BNNLK990 ). Ultima chiusura 180520.59 euro. Variazione ultima seduta -0.02%. Variazione 12 mesi 1.80%. Variazione 2038 -16.31%. ITLMS40 Indice settoriale All-Share Consumer Discretionary ( GB00BNNLKP53 ). Ultima chiusura 22785.90 euro. Variazione ultima seduta -2.03%. Variazione 12 mesi -1.04%. Variazione 2039 -16.74%. ITLMS4510 Indice settoriale All-Share Food, Beverage And Tobacco ( IT0004476880 ). Ultima chiusura 118882.60 euro. Variazione ultima seduta -0.69%. Variazione 12 mesi 4.61%. Variazione 2040 -16.98%. ITLMS5010 Indice settoriale All-Share Construction And Materials ( IT0004476856 ). Ultima chiusura 35494.60 euro. Variazione ultima seduta 0.86%. Variazione 12 mesi -10.72%. Variazione 2041 -17.16%. ITLMS3010 Indice settoriale All-Share Banks Index ( IT0004476963 ). Ultima chiusura 8271.60 euro. Variazione ultima seduta -1.40%. Variazione 12 mesi -2.41%. Variazione 2042 -17.62%. ITLMS10 Indice settoriale All-Share Technology Index ( IT0004476997 ). Ultima chiusura 136088.70 euro. Variazione ultima seduta 0.75%. Variazione 12 mesi 8.44%. Variazione 2043 -20.73%. ITLMS55 Indice settoriale All-Share Basic Materials ( GB00BNNLJX64 ). Ultima chiusura 21351.80 euro. Variazione ultima seduta -1.80%. Variazione 12 mesi -2.33%. Variazione 2044 -20.84%. ITLMS4020 Indice settoriale All-Share Personal Care, Drug And Grocery ( IT0004476898 ). Ultima chiusura 99083.00 euro. Variazione ultima seduta -1.17%. Variazione 12 mesi -7.27%. Variazione 2045 -21.01%. ITLMS5520 Indice settoriale All-Share Chemicals ( IT0004476831 ). Ultima chiusura 20463.80 euro. Variazione ultima seduta -2.45%. Variazione 12 mesi -5.91%. Variazione 2046 -23.13%. Valore medio percentuale variazione 2022 -10.95% (AM - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

