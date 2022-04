Indici settoriali S&P500 USA, ordine decrescente performance 2022. Indice settoriale S&P 500 Energy ( SPN ). Ultima chiusura 610.86 euro. Variazione ultima seduta -0.96%. Variazione 12 mesi 71.95%. Variazione 2022 44.50%. Indice settoriale S&P 500 Utilities ( S5UTIL ). Ultima chiusura 386.94 euro. Variazione ultima seduta 0.61%. Variazione 12 mesi 12.37%. Variazione 2022 6.39%. Indice settoriale S&P 500 Consumer Staples ( S5CONS ). Ultima chiusura 829.84 euro. Variazione ultima seduta 1.47%. Variazione 12 mesi 15.57%. Variazione 2022 3.14%. Indice settoriale S&P 500 Materials ( S5MATR ). Ultima chiusura 564.89 euro. Variazione ultima seduta 0.93%. Variazione 12 mesi 10.37%. Variazione 2022 -0.83%. Indice settoriale S&P 500 Health Care ( S5HLTH ). Ultima chiusura 1612.58 euro. Variazione ultima seduta 0.93%. Variazione 12 mesi 13.96%. Variazione 2022 -1.91%. Indice settoriale S&P 500 Financials ( SPF ). Ultima chiusura 625.28 euro. Variazione ultima seduta 1.32%. Variazione 12 mesi 6.63%. Variazione 2022 -3.81%. Indice settoriale S&P 500 Industrials ( S5INDU ). Ultima chiusura 857.43 euro. Variazione ultima seduta 1.81%. Variazione 12 mesi 1.81%. Variazione 2022 -4.19%. Indice settoriale S&P 500 Consumer Discretionary ( S5COND ). Ultima chiusura 1452.09 euro. Variazione ultima seduta 2.91%. Variazione 12 mesi 3.25%. Variazione 2022 -9.85%. Indice settoriale S&P 500 Information Technology ( S5INFT ). Ultima chiusura 2630.64 euro. Variazione ultima seduta 1.84%. Variazione 12 mesi 6.32%. Variazione 2022 -13.90%. Indice settoriale S&P 500 Communication Services ( S5TELS ). Ultima chiusura 228.08 euro. Variazione ultima seduta 2.07%. Variazione 12 mesi -8.75%. Variazione 2022 -14.73%. Indice settoriale S&P 500 Homebuilders ( SPSIHO ). Ultima chiusura 6346.28 euro. Variazione ultima seduta 3.76%. Variazione 12 mesi -15.36%. Variazione 2023 -26.31%. Valore medio percentuale variazione 2023 -1.96% (AM - www.ftaonline.com)

