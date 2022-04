Indici settoriali STOXX Europa, ordine decrescente performance 2022. Indice settoriale Materie Prime ( EU0009658624 ). Ultima chiusura 745.61 euro. Variazione ultima seduta -0.40%. Variazione 12 mesi 23.86%. Variazione 2022 24.11%. Indice settoriale Energetico ( EU0009658780 ). Ultima chiusura 335.03 euro. Variazione ultima seduta 0.52%. Variazione 12 mesi 32.30%. Variazione 2022 20.99%. Indice settoriale Telecom ( EU0009658947 ). Ultima chiusura 239.80 euro. Variazione ultima seduta -1.14%. Variazione 12 mesi 5.67%. Variazione 2022 4.28%. Indice settoriale Farmaceutico ( EU0009658723 ). Ultima chiusura 1104.17 euro. Variazione ultima seduta -1.52%. Variazione 12 mesi 21.87%. Variazione 2022 2.03%. Indice settoriale Assicurativo ( EU0009658822 ). Ultima chiusura 324.43 euro. Variazione ultima seduta -1.75%. Variazione 12 mesi 6.50%. Variazione 2022 0.75%. Indice settoriale Pubblica Utilità ( EU0009658962 ). Ultima chiusura 394.81 euro. Variazione ultima seduta -0.54%. Variazione 12 mesi 1.47%. Variazione 2022 -2.48%. Indice settoriale Media ( EU0009658640 ). Ultima chiusura 357.32 euro. Variazione ultima seduta -1.75%. Variazione 12 mesi 11.33%. Variazione 2022 -4.15%. Indice settoriale Alimentare ( BBG000P5WMN1 ). Ultima chiusura 820.26 euro. Variazione ultima seduta -1.69%. Variazione 12 mesi 8.50%. Variazione 2022 -5.67%. Indice settoriale Bancario ( EU0009658806 ). Ultima chiusura 135.94 euro. Variazione ultima seduta 0.11%. Variazione 12 mesi 4.47%. Variazione 2022 -6.27%. Indice settoriale Chimici ( EU0009658608 ). Ultima chiusura 1249.10 euro. Variazione ultima seduta -0.90%. Variazione 12 mesi 1.77%. Variazione 2022 -8.62%. Indice settoriale Real Estate ( CH0024505783 ). Ultima chiusura 174.66 euro. Variazione ultima seduta -2.12%. Variazione 12 mesi 0.60%. Variazione 2022 -9.78%. Indice settoriale Trasporti ( CH0019112744 ). Ultima chiusura 207.74 euro. Variazione ultima seduta -0.94%. Variazione 12 mesi -26.82%. Variazione 2022 -10.65%. Indice settoriale Servizi Finanziari ( EU0009658848 ). Ultima chiusura 672.48 euro. Variazione ultima seduta -1.12%. Variazione 12 mesi 2.61%. Variazione 2022 -10.75%. Indice settoriale Beni personali ( CH0019112330 ). Ultima chiusura 962.53 euro. Variazione ultima seduta -0.98%. Variazione 12 mesi -3.47%. Variazione 2022 -12.66%. Indice settoriale Costruzioni ( EU0009658889 ). Ultima chiusura 561.42 euro. Variazione ultima seduta -1.09%. Variazione 12 mesi -1.67%. Variazione 2022 -13.06%. Indice settoriale Auto ( EU0009658681 ). Ultima chiusura 565.53 euro. Variazione ultima seduta 0.73%. Variazione 12 mesi -11.68%. Variazione 2022 -14.28%. Indice settoriale Industria ( EU0009658905 ). Ultima chiusura 669.14 euro. Variazione ultima seduta 0.02%. Variazione 12 mesi -6.54%. Variazione 2022 -16.01%. Indice settoriale Tecnologici ( EU0009658921 ). Ultima chiusura 625.43 euro. Variazione ultima seduta -0.05%. Variazione 12 mesi -11.97%. Variazione 2022 -22.51%. Indice settoriale Dettaglio ( CH0019112553 ). Ultima chiusura 327.85 euro. Variazione ultima seduta 0.32%. Variazione 12 mesi -26.46%. Variazione 2022 -26.30%. Valore medio percentuale variazione 2022 -5.84% (AM - www.ftaonline.com)

