Secondo quanto comunicato da Bank Indonesia, l'istituto centrale di Jakarta, in aprile l'indice della fiducia dei consumatori sale in Indonesia a 113,1 punti dai 111,0 punti di marzo (113,1 punti era stata anche la lettura relativa a febbraio), rimanendo per il settimo mese consecutivo sopra la soglia di 100 punti che separa fiducia da pessimismo.