Secondo quanto comunicato da Badan Pusat Statistik (l'Ufficio nazionale di statistica di Jakarta), in aprile il tasso d'inflazione sale in Indonesia al 3,47% annuo dal 2,64% di marzo (2,06% in febbraio), contro il 3,34% del consensus di Reuters. Su base sequenziale l'indice dei prezzi al consumo è invece cresciuto dello 0,95% contro lo 0,66% precedente (0,02% il ribasso di febbraio) e lo 0,83% atteso dagli economisti. L'inflazione core è invece aumentata al 2,60% annuo dal 2,37% di marzo (2,03% in febbraio), contro il 2,61% del consensus.

