Secondo quanto comunicato da Badan Pusat Statistik (l'Ufficio nazionale di statistica di Jakarta), in giugno le esportazioni dall'Indonesia sono cresciute del 40,68% annuo, in decisa accelerazione rispetto al 27,00% precedente (47,76% in aprile) e ampiamente sopra al 30,26% del consensus. Le importazioni sono invece rimbalzate del 21,98% annuo, contro il 30,74% di maggio (21,97% in aprile) e il 20,10% atteso. Il risultato è stato un surplus della bilancia commerciale indonesiana cresciuto a 5,09 miliardi di dollari dai 2,90 miliardi di maggio (7,56 miliardi in aprile), contro i 3,48 miliardi del consensus del Wall Street Journal.

