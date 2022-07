*Patto Parasociale relativo a Industrie De Nora S.p.A. *- Estratto pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 129 del Regolamento CONSOB n. 11971/ 1999 ("Regolamento Emittenti")

Ai sensi dell'art. 122 del TUF e dell'art. 129 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

- Premesse

In data 11 aprile 2022, Federico De Nora ("Federico De Nora"), FDN S.p.A. ("FDN S.p.A." e congiuntamente a Federico De Nora, "FDN"), Norfin S.p.A. ("Norfin"), SNAM S.p.A. ("SNAM") e Asset Company 10 S.r.l., società interamente controllata da SNAM ("AC 10" e, congiuntamente a SNAM, l'"Investitore"; l'Investitore, FDN e Norfin, collettivamente, le "Parti" e individualmente una "Parte") hanno sottoscritto un patto parasociale, successivamente integrato e modificato in data 27 maggio 2022 e 21 giugno 2022 (il "Patto Parasociale"), volto, tra l'altro, a disciplinare taluni profili della governance di Industrie De Nora S.p.A. ("IDN" o la "Società" o l'"Emittente"), nonché i termini e le modalità di esercizio di alcuni diritti amministrativi e dispositivi inerenti alle partecipazioni detenute dalle Parti nel capitale sociale della Società, a decorrere dal 30 giugno 2022 (la "Data Rilevante"), data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan ("Euronext Milan"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Tipo di accordo

Il Patto Parasociale include pattuizioni parasociali efficaci a decorrere dalla Data Rilevante, rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. a) e b), del TUF.

*

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale*

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale è Industrie De Nora S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Leonardi Bistolfi 35, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi n. 03998870962, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari, alla Data Rilevante, a Euro 18.268.203,90, suddiviso in: (i) n. 43.899.499 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e quotate sull'Euronext Milan (ISIN IT0005186371) (le "Azioni Ordinarie"), e (ii) n. 157.785.675 azioni a voto plurimo, senza indicazione del valore nominale (ISIN IT0005486706), che danno diritto a tre voti ciascuna, ai sensi dell'art. 2351 del cod. civ., nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e non sono quotate su alcun mercato regolamentato (le "Azioni a Voto Plurimo").

*

Soggetti aderenti al Patto Parasociale e strumenti finanziari da essi detenuti*

Alla Data Rilevante, le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale vincolano complessive n. 157.785.675 Azioni a Voto Plurimo di IDN, e, quindi, complessivi n. 473.357.025 diritti di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, pari al 91,513% del capitale sociale con diritto di voto di IDN.

I soggetti aderenti al Patto Parasociale sono Federico De Nora, FDN S.p.A., Norfin, SNAM e AC 10. Alla Data Rilevante:

Federico De Nora, nato a Milano il 23 marzo 1968, residente in Milano, Via Ciro Menotti 21, codice fiscale DNRFRC68C23F205Z, è titolare di n. 6.619.560 Azioni a Voto Plurimo, che attribuiscono complessivi n. 19.858.680 diritti di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, pari al 3,839% del capitale sociale con diritto di voto della Società.

Federico De Nora S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Leonardo Bistolfi 35, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi 06623310965, la quale è titolare di n. 88.847.684 Azioni a Voto Plurimo di IDN, che attribuiscono complessivi n. 266.543.052 diritti di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, pari al 51,530% del capitale sociale con diritto di voto della Società.

Norfin S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, Piazza Repubblica 11/A, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi 06036190152, la quale è titolare di n. 12.016.874 Azioni a Voto Plurimo di IDN, che attribuiscono complessivi n. 36.050.622 diritti di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, pari al 6,970% del capitale sociale con diritto di voto della Società.

SNAM S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi, la quale non detiene direttamente nessuna Azione a Voto Plurimo o Azione Ordinaria di IDN.

Asset Company 10 S.r.l. è una società a responsabilità limitata unipersonale di diritto italiano, interamente controllata da SNAM, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, 20097, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi 11313510965, la quale è titolare di n. 50.301.557 Azioni a Voto Plurimo di IDN, che attribuiscono complessivi n. 150.904.671 diritti di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, pari al 29,174% del capitale sociale con diritto di voto della Società.

Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di IDN, all'indirizzo https://www.denora.com/governance/corporate-documents-and-procedures.html.

5 luglio 2022

