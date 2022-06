Prima seduta della settimana in territorio positivo per il Nikkei 225 che ha chiuso le contrattazioni odierne in crescita dello 0,56% a 27915 punti.

Dopo un avvio stentato (apertura a 27549) i prezzi hanno invertito marcia allungando con decisione fino a sfiorare quota 28000. Vengono ribaditi per il momento i positivi segnali emersi settimana scorsa con il superamento della resistenza in area 27500 e la conseguente volontà da parte dell'indice di riportarsi sul picco si marzo a 28338, obiettivo intermedio di un movimento che potrebbe spingersi anche oltre, rivitalizzando il trend in atto dai bottom del 9 marzo a 24681, i cui target successivi sono ipotizzabili a 29350 e 29800. Nel breve la permanenza al di sopra di 27400 appare strategica per garantire continuità al rialzo. Sotto tale livello supporto successivo a 27000 circa, riferimento la cui violazione metterebbe a dura prova la tenuta del trend rialzista.

(AC)