Inizio di settimana negativo per il DAX: lunedì 11 luglio l'indice tedesco ha terminato a 12832,44 punti, -1,40% rispetto alla chiusura di venerdì 8 (13015,23). I corsi arretrano nonostante il segnale positivo fornito nella seduta precedente, confermando l'ipotesi secondo cui solo sopra area 13400 si creerebbero le premesse per un recupero duraturo. L'indice deve ora guardarsi dal rischio di violazione di 12660-12670 e del conseguente test di 12390 (ulteriori conferme alla violazione di 12510) con rischio di riattivazione della tendenza discendente in essere dal record storico di novembre 2021 a 16290: primo obiettivo a 12260, 50% di ritracciamento del rialzo visto da marzo 2020, appoggio successivo sul minimo di ottobre 2020 a 11450. Sopra 13020 probabile attacco a 13400: in caso di successo lo scenario ribassista (che resta ancora quello favorito) si allontanerebbe lasciando spazio a estensioni verso 13750 almeno (gap down del 13 giugno).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)