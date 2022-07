Il Consiglio di Amministrazione di Innovatec, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, riunitosi l'11 Luglio 2022, ha approvato l'acquisto del *29,58% del capitale sociale di ESI *quotata sul mercato Euronext Growth Milan, player di riferimento in Italia nella realizzazione e manutenzione di impianti fotovoltaici (l'"Operazione").

Nell'ambito della propria attività nel settore dell'efficienza energetica, Innovatec ha rilevato un forte interesse verso il settore fotovoltaico, in particolare agrofotovoltaico e per venire incontro alla crescente domanda di capacità costruttiva e cogliere tempestivamente gli stimoli governativi nel settore, Innovatec ha avviato una nuova business unit dedicata principalmente al fotovoltaico che si servirà dell'esperienza di ESI per realizzare e mettere a terra le future iniziative nel fotovoltaico, assicurando qualità, rapidità e certezza di esecuzione ai clienti di Innovatec.

I termini e condizioni dell'Operazione contenuti nel contratto preliminare di acquisizione sottoscritto tra Innovatec e Integra (il "Contratto di Compravendita") sono qui di seguito riportati:

un corrispettivo concordato pari ad Euro 6,5 milioni per l'acquisto di complessive n. 2.066.745 azioni di ESI, da pagarsi per Euro 4,5 milioni per cassa e per i restanti Euro 2 milioni tramite azioni Innovatec da emettersi a favore di Integra tramite aumento di capitale riservato in natura (l'"Aumento in Natura Operazione ESI") che Innovatec si è impegnata a deliberare mediante esercizio da parte del consiglio di amministrazione della delega conferita dall'assemblea dei soci in data 3 febbraio 2021;

che il prezzo per azione di ESI è stato determinato in Euro 3,145; mentre il prezzo per azione di Innovatec è stato determinato ai fini dell'Aumento in Natura Operazione ESI in Euro 2,00;

che l'esecuzione dell'Operazione è subordinata alle seguenti condizioni sospensive (i) l'ottenimento dell'autorizzazione dell'EGM Advisor di ESI a eseguire l'Operazione in deroga all'impegno di lock-up1 gravante sulle azioni ESI di titolarità di Integra e (ii) il rilascio dei pareri e il perfezionamento degli adempimenti di legge applicabili;

il closing dell'Operazione è previsto entro il 31 luglio 2022.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà entro la fine del mese di luglio 2022 per deliberare in merito all'Aumento in Natura ESI, con efficacia condizionata agli adempimenti di legge applicabili ed esaminate le risultanze della perizia redatta ai sensi dell'articolo 2343 ter, comma 2, lettera b) del codice civile che sarà presentata da Integra, nel rispetto della normativa applicabile. In particolare, in base ai termini e condizioni del Contratto di Compravendita, a fronte del conferimento in Innovatec di n. 611.376 azioni ESI (delle complessive n. 2.066.745 azioni di ESI oggetto dell'Operazione) da parte di Integra, rappresentative del [8,75]% del capitale sociale di ESI, Innovatec emetterà a favore di Integra n. 1.000.000 azioni di nuova emissione Innovatec prive di valore nominale, pari a circa l'1% del capitale sociale di Innovatec post aumento, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione ed emesse con lo stesso codice ISIN.

La Relazione del Consiglio di Amministrazione dell'Aumento in Natura ESI, la perizia dell'esperto indipendente nonché il parere di congruità del Collegio Sindacale di Innovatec in merito all'Aumento in Natura ESI verranno resi disponibili al mercato nei modi e nei tempi richiesti dalla normativa vigente. Il contratto di compravendita non contiene previsioni in materia di governance di ESI e/o di Innovatec né Innovatec e Integra hanno sottoscritto patti parasociali relativi ad ESI e/o a Innovatec.

I risultati 2021 di ESI vedono un Portafoglio Ordini per 48 milioni, Valore della Produzione di circa Euro 5,5 milioni ed un EBTDA ed Utile di Euro 0,1 milioni. La PFN è positiva a Euro 1 milione e il Patrimonio Netto è di circa 4 milioni.

I Risultati del primo trimestre 2022 confermano il trend di sviluppo con un Valore della Produzione di Euro 4,1 milioni, un EBITDA di Euro 0,4 milioni ed un Utile di Euro 0,2 milioni. Il Portafoglio ordini ad oggi è di Euro 46 milioni. L'Operazione conferma e accelera il perseguimento degli obiettivi del piano industriale di Innovatec in relazione al business fotovoltaico, cogliendo le opportunità offerte dall'accelerazione imposta dal governo in tema di incentivi sulla realizzazione di impianti ad energia rinnovabile.

(GD - www.ftaonline.com)