Roma, 25 luglio 2022 – *ESI *S.p.A., ("ESI") società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all'estero - quotata su Euronext Growth Milan – facendo seguito a quanto già comunicato in data 11 luglio 2022 – rende noto che in data odierna, a seguito dell'avverarsi delle condizioni sospensive indicate nell'accordo di compravendita tra le parti, ossia l'ottenimento dell'autorizzazione del Euronext Growth Advisor di ESI a eseguire l'operazione in deroga dall'impegno di lock-up assunto in sede di IPO da parte dell'azionista *Integra *S.r.l. ("Integra") e l'ottenimento dei pareri di legge necessari per l'esecuzione dell'operazione, ivi inclusi, inter alia, la perizia dell'esperto indipendente nominato da Integra e il parere di congruità del collegio sindacale di Innovatec sul valore di concambio connesso alla sottoscrizione dell'aumento di capitale di Innovatec riservato a Integra, ha avuto luogo la cessione da parte di Integra - socio di maggioranza di ESI con il 55,80% del capitale sociale - del 29,58% del capitale sociale di ESI ("l'Operazione") a *Innovatec *S.p.A. ("Innovatec"), società quotata su Euronext Growth Milan, capogruppo della omonima holding di partecipazioni operante nel settore delle utilities.

L'Operazione è avvenuta attraverso la cessione da parte di Integra a Innovatec di n. 2.066.745 azioni ordinare ESI, pari al 29,58% del capitale sociale - per un corrispettivo complessivo di *Euro 6,5 milioni corrispondete ad un prezzo per azione di Euro 3,145 *- di cui:

n. 1.430.823 azioni ordinarie ESI a fronte del corrispettivo in contanti pari a Euro 4,5 milioni;

n. 635.922 azioni ordinarie ESI, in cambio di n. 1.000.000 azioni di nuova emissione Innovatec, per un controvalore complessivo pari a Euro 2 milioni (la "Partecipazione ESI").

Con riferimento a quanto sopra, si segnala che le parti hanno rettificato il numero di azioni oggetto della Partecipazione ESI in n. 635.922 azioni, in luogo delle n. 611.376 azioni ESI di cui al comunicato in data 11 luglio 2022, in considerazione del prezzo per azione ESI determinato ai sensi del contratto di compravendita.

Di conseguenza anche il numero di azioni ordinarie da cedere a fronte del corrispettivo in contanti di Euro 4,5 milioni, passa da 1.455.369 a 1.430.823. La Partecipazione ESI è stata altresì sottoposta alla valutazione di stima da parte di un esperto indipendente ai sensi dell'articolo 2343-ter, secondo comma, lett. b) del Codice Civile, le cui risultanze evidenziano un valore di detta partecipazione non inferiore al valore definito nel contratto di compravendita.

L'ingresso nel capitale sociale di ESI da parte di Innovatec – holding di partecipazioni attiva nel settore delle utilities con un'offerta in ambito efficienza energetica e sostenibilità ambientale integrate con il ciclo dei materiali – rappresenta una operazione industriale di rilevanza strategica per ESI che avrà la possibilità di incrementare il proprio portafoglio ordini anche attraverso la fornitura di energia alternativa al servizio della stessa Innovatec.

Nell'ambito della propria attività nel settore dell'efficienza energetica, Innovatec ha infatti rilevato un forte interesse verso il settore fotovoltaico, ed intende strutturare una business unit dedicata al settore, di cui l'Operazione costituisce il passo iniziale. ESI S.p.A. Si ricorda infine che, secondo quanto comunicato lo scorso 11 luglio 2022, lo scioglimento anticipato dell'accordo di lock-up ha riguardato anche le altre parti sottoscrittrici di tale accordo alla data di IPO, che complessivamente detengono una quota pari al 4,15% del capitale sociale di ESI.

A seguito dell'esecuzione dell'Operazione, ESI ha ricevuto in data odierna comunicazioni da parte di Integra e di Innovatec relativamente al superamento, rispettivamente in riduzione e in aumento, delle soglie del 30% e del 25%, pertanto, per effetto anche di quanto comunicato in merito allo scioglimento anticipato dei lock-up agli altri soci sottoscrittori, sulla base delle informazioni riportate, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Società comunica che dalle ultime risultanze in proprio possesso, l'azionariato di ESI S.p.A. risulta pertanto essere il seguente:

|Azionista |Numero Azioni Ordinarie |% Azioni Ordinarie |

|Innovatec S.p.A. |2.066.745 |29,58% |

|Integra S.r.l. |1.832.287 |26,22% |

|Exacto S.p.A. (*) |694.850 |9,95% |

|Mercato |2.393.010 |34,25% |

|Totale |6.986.892 |100,00% |

di cui 333.334 (pari al 4,77% del capitale sociale) soggette a lock-up fino al 26 ottobre 2022

La Società provvederà ad aggiornare la composizione dell'azionariato e a darne tempestiva informativa al mercato qualora dovessero pervenire comunicazioni in tal senso dagli azionisti.

