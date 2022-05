Il Consiglio di Amministrazione di Intek Group, riunitosi in data 9 maggio 2022, in funzione delle offerte pubbliche di scambio sulle azioni ordinarie Intek Group, sulle azioni di risparmio Intek Group e sui Warrant Intek Group 2021-2024 (le "Offerte di Scambio") comunicate al mercato il 22 aprile 2022, ha assunto le seguenti deliberazioni.

di Financial Trend Analysis

Il Consiglio di Amministrazione di Intek Group, riunitosi in data 9 maggio 2022, in funzione delle offerte pubbliche di scambio sulle azioni ordinarie Intek Group, sulle azioni di risparmio Intek Group e sui Warrant Intek Group 2021-2024 (le "Offerte di Scambio") comunicate al mercato il 22 aprile 2022, ha assunto le seguenti deliberazioni.

*1. Emissione del Prestito Obbligazionario "Intek Group 2022-2027" *

**Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2410 del Codice Civile, l'emissione di massime n. 130 milioni di obbligazioni, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, per un valore massimo complessivo pari a Euro 130 milioni, rinvenienti dal prestito obbligazionario denominato "Intek Group SpA 2022–2027" (le "Obbligazioni 2022") da offrirsi, per un controvalore di circa Euro 107,7 milioni, quale corrispettivo delle Offerte di Scambio.

Le Obbligazioni 2022, destinate alla quotazione sul MOT, avranno una durata di 5 anni dalla data di emissione e matureranno interessi al tasso fisso nominale annuo lordo almeno pari al 4%. Il tasso fisso nominale annuo lordo delle Obbligazioni 2022, da determinarsi in dipendenza delle condizioni di mercato, sarà comunicato al pubblico entro l'inizio del periodo di adesione relativo alle tre Offerte di Scambio.

*2. Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria *

**Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato, in forma tra loro disgiunta, al Presidente ed ai VicePresidenti per la convocazione, entro il 30 giugno 2022, dell'assemblea ordinaria e straordinaria propedeutica alla promozione delle Offerte di Scambio al fine di sottoporre all'assemblea:

in sede ordinaria, l'autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie, azioni di risparmio e warrant propri; e,

in sede straordinaria, (i) l'annullamento delle azioni ordinarie, delle azioni di risparmio e dei warrant propri acquistati attraverso le Offerte di Scambio, (ii) la revoca parziale dell'aumento di capitale relativo ai warrant per la parte a servizio dei warrant che saranno annullati nonché (iii) le modifiche statutarie conseguenti alle precedenti deliberazioni.

Verranno proposte all'approvazione dell'assemblea straordinaria ulteriori modifiche dello Statuto - tra le quali il cambio della denominazione sociale - anche per allinearlo alla prassi più aggiornata delle società con azioni quotate. La documentazione pre-assembleare relativa alle materie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria, ivi compreso il bilancio separato intermedio abbreviato al 30 aprile 2022, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento.

(GD - www.ftaonline.com)