Intek Group, in data 20 giugno 2022, ha presentato a Consob il documento di offerta per lo svolgimento dell'istruttoria relativa alle offerte pubbliche di scambio volontarie aventi ad oggetto Azioni ordinarie, Azioni di risparmio e Warrant Intek Group S.

Intek Group, in data 20 giugno 2022, ha presentato a Consob il documento di offerta per lo svolgimento dell'istruttoria relativa alle offerte pubbliche di scambio volontarie aventi ad oggetto Azioni ordinarie, Azioni di risparmio e Warrant Intek Group S.p.A., emessi da Intek e negoziati su Euronext Milan, (le "Offerte") annunciate, in data 16 giugno 2022, ai sensi degli artt. 102 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ("TUF").

Per ogni altra informazione si rimanda alla comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, pubblicata sul sito internet di Intek, che riporta la descrizione dettagliata degli elementi essenziali delle Offerte.

(GD - www.ftaonline.com)