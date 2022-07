20 luglio 2022 - Con riferimento

(i) all'*offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente ad oggetto n. 133.674.937 azioni ordinarie *Intek Group S.p.A. (le "Azioni Ordinarie"), prive di valore nominale, pari al 34,34% del capitale di categoria e al 32,96% del capitale sociale dell'Emittente, incrementabili sino a massime n. 179.441.687 Azioni Ordinarie, pari al 46,10% del capitale di categoria e al 44,25% del capitale sociale dell'Emittente, in considerazione del livello di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant (l'"Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie");

(ii) all'*offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto tutte le n. 16.325.063 azioni di risparmio Intek Group *in circolazione ("Azioni di Risparmio"), prive di valore nominale (l'"Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio"); e

(iii) all'offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente ad oggetto massimi n. 72.000.000 warrant *"Intek Group S.p.A. 2021 – 2024" (i "Warrant"), corrispondenti a circa il 41,7% dei Warrant in circolazione (l'"Offerta di Scambio sui Warrant" e, unitamente all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie e all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, le "Offerte di Scambio"), aventi quale *corrispettivo massime n. 107.665.009 obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario "Intek Group S.p.A. 2022 – 2027" (il "Prestito 2022"), per un controvalore complessivo di circa Euro 107,7 milioni (le "Obbligazioni 2022"), comunicate in data 16 giugno 2022 e oggetto di successivo comunicato stampa di avvenuto deposito presso CONSOB del documento di offerta (il "Documento di Offerta") in data 20 giugno 2022, Intek Group S.p.A. (la "Società" o l'"Offerente" o l'"Emittente") rende noto che in data 20 luglio 2022 CONSOB ha approvato:

il prospetto informativo relativo all'offerta delle Obbligazioni 2022 quali corrispettivo per le Offerte di Scambio e all'ammissione delle stesse a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "Prospetto Informativo"); e

il Documento di Offerta relativo alle Offerte di Scambio, che incorpora per riferimento il Prospetto Informativo.

Si segnala che l'emissione delle Obbligazioni 2022 e lo svolgimento delle Offerte di Scambio costituisconoun'operazione unitaria, poiché le Obbligazioni 2022 sono offerte quali corrispettivo per le Offerte di Scambiostesse.Ai fini di una compiuta valutazione dei termini e delle condizioni dell'operazione complessiva il ProspettoInformativo ed il Documento di Offerta (che incorpora per riferimento il Prospetto Informativo) devono essereletti congiuntamente.

OFFERTE DI SCAMBIO

Ragioni delle Offerte di Scambio

**Le ragioni sottese alle Offerte di Scambio sono riconducibili:

(i) alla circostanza che la nuova struttura organizzativa del Gruppo Intek, conseguente alla focalizzazionedell'attività nella gestione industriale del settore rame, necessita di una minore dotazione patrimoniale;

(ii) con riferimento all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, alla volontà di semplificare la strutturadel capitale e di perseguire la revoca delle Azioni di Risparmio dalla quotazione su Euronext Milan("Delisting").

Con specifico riferimento all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, la Società intende proporre aicompetenti organi sociali di perseguire la conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio in AzioniOrdinarie, sia nel caso in cui ad esito dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio fosse conseguito ilDelisting sia nel caso in cui il Delisting non venga conseguito e le Azioni di Risparmio continuino ad esserenegoziate su Euronext Milan (la "Conversione Obbligatoria").

Tale Conversione Obbligatoria dovrà essereapprovata da parte dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio. Gli azionisti di risparmio che nonavranno aderito all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e risultino assenti o dissenzienti alla predettaassemblea speciale potranno esercitare il diritto di recesso dalla Società ai sensi dell'art. 2437 del codice civile,con conseguente diritto al valore di liquidazione delle proprie Azioni di Risparmio determinato secondo quantoprevisto dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, ossia facendo riferimento alla media aritmetica deiprezzi di chiusura delle Azioni di Risparmio nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso diconvocazione dell'assemblea speciale.

Periodi di adesione alle Offerte di ScambioOfferta di Scambio sulle Azioni Ordinarie

**Il periodo di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie avrà inizio alle ore 8:30 del giorno 25luglio 2022 e terminerà alle ore 17:30 del giorno 9 settembre 2022 (estremi inclusi), salvo proroga (il "Periododi Adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie"). Il giorno 9 settembre 2022 rappresenteràpertanto, salvo proroghe del periodo di adesione in conformità alla normativa applicabile, la data di chiusuradell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie.

Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e Offerta di Scambio sui Warrant

**Il periodo di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrantavrà inizio alle ore 8:30 del giorno 25 luglio 2022 e terminerà alle ore 17:30 del giorno 6 settembre 2022(estremi inclusi), salvo proroga (il "Periodo di Adesione alle Offerte di Scambio sulle Azioni di Risparmioe sui Warrant"). Il giorno 6 settembre 2022 rappresenterà pertanto, salvo proroghe del periodo di adesione inconformità alla normativa applicabile, la data di chiusura dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio edell'Offerta di Scambio sui Warrant.

La maggiore durata del Periodo di Adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, rispetto al Periododi Adesione alle Offerte di Scambio sulle Azioni di Risparmio e sui Warrant, è prevista affinché, tramite ilmeccanismo del claw back, le Obbligazioni 2022 offerte quale corrispettivo per le Azioni di Risparmio e per iWarrant, che dovessero residuare in caso di non integrale adesione a tali offerte entro il termine del Periodo diAdesione alle Offerte di Scambio sulle Azioni di Risparmio e sui Warrant, possano confluire nell'Offerta diScambio sulle Azioni Ordinarie, consentendo in tal modo di incrementare il numero delle Azioni Ordinarieoggetto di tale offerta e il relativo corrispettivo.

Corrispettivo

Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie

**Per ogni n. 5 Azioni Ordinarie portate in adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie e acquistate,l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente a tale offerta n. 3 Obbligazioni 2022.Il corrispettivo per le Azioni Ordinarie è rappresentato da massime n. 80.204.961 Obbligazioni 2022, per uncontrovalore nominale complessivo di circa Euro 80,2 milioni, incrementabile, da parte dell'Emittente, sino amassime n. 107.665.009 Obbligazioni 2022, per un controvalore nominale complessivo di circa Euro 107,7milioni, in considerazione del livello di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offertadi Scambio sui Warrant e del conseguente incremento del numero di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta diScambio sulle Azioni Ordinarie.

Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio

**Per ogni n. 5 Azioni di Risparmio portate in adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio eacquistate, l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente a tale offerta n. 4 Obbligazioni 2022.Il corrispettivo per le Azioni di Risparmio è rappresentato da massime n. 13.060.048 Obbligazioni 2022, perun controvalore nominale complessivo di circa Euro 13,1 milioni.

Offerta di Scambio sui Warrant

**Per ogni n. 5 Warrant portati in adesione all'Offerta di Scambio sui Warrant e acquistati, l'Offerentericonoscerà a ciascun aderente a tale offerta n. 1 Obbligazione 2022.Il corrispettivo per i Warrant è rappresentato da massime n. 14.400.000 Obbligazioni 2022, per un controvalorenominale complessivo di Euro 14,4 milioni.

Le Obbligazioni 2022 offerte quali corrispettivo per le Offerte di Scambio hanno valore nominale pari ad Euro1,00 ciascuna e sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo del 5,00%.I corrispettivi per le Offerte di Scambio verranno corrisposti il quinto giorno di borsa aperta successivo altermine del Periodo di Adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, ossia il 16 settembre 2022(salvo proroghe dei periodi di adesione in conformità alla normativa applicabile) (la "Data di Scambio").

Apartire dalla Data di Scambio le Obbligazioni 2022 saranno quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioniorganizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..Si segnala che, in virtù della delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di Intek del 16 giugno 2022che ha, inter alia, deliberato la modifica della denominazione della Società in "KME Group S.p.A." conefficacia dal perfezionamento delle Offerte di Scambio, le Obbligazioni 2022 alla Data di Scambioassumeranno la denominazione di obbligazioni "KME Group S.p.A. 2022 – 2027".

Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni 2022

**Le Obbligazioni 2022 incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria; inparticolare, gli obbligazionisti hanno diritto al pagamento delle cedole e, alla data di scadenza del prestito,ossia il 16 settembre 2027 (la "Data di Scadenza del Prestito 2022"), al rimborso alla pari del capitale.In particolare, il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata e quindi alla scadenzadi ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Scambio (i.e. 16 settembre 2022); l'ultimo pagamento saràeffettuato alla Data di Scadenza del Prestito 2022.Le Obbligazioni 2022 costituiscono un debito chirografario dell'Emittente e non sono assistite da garanziereali dell'Emittente ovvero prestate da terzi, né da garanzie personali prestate da terzi. Il pagamento degliinteressi avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

Fatto salvo quanto di seguito indicato in caso di rimborso anticipato volontario, le Obbligazioni 2022 sarannorimborsate alla pari, e dunque al 100% del loro valore nominale, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenzadel Prestito 2022.4Ai sensi del regolamento del Prestito 2022, l'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato,anche parziale, delle Obbligazioni 2022, a decorrere dalla scadenza del secondo anno dalla data di godimentodel prestito, ossia dal 16 settembre 2024.

Ove sia esercitata tale facoltà, il prezzo di rimborso delle Obbligazioni2022 (fermo restando che saranno corrisposti gli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni 2022rimborsate alla data di rimborso) sarà pari: (i) dallo scadere del secondo anno (ossia tra il 16 settembre 2024 eil 15 settembre 2025, estremi inclusi), al 102% della quota di valore nominale oggetto di rimborso; (ii) dalloscadere del terzo anno (ossia tra il 16 settembre 2025 e il 15 settembre 2026, estremi inclusi), al 101% dellaquota di valore nominale oggetto di rimborso; e (iii) dallo scadere del quarto anno (ossia tra il 16 settembre2026 e il 15 settembre 2027, estremi inclusi), al 100% della quota di valore nominale oggetto di rimborso.

Per ulteriori informazioni si rinvia al regolamento del Prestito 2022 disponibile sul sito internet di Intekwww.itkgroup.it nell'area dedicata "Corporate Governance".

Equita Sim S.p.A. è il soggetto incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni.Gli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni autorizzati a svolgere la loro attività tramitesottoscrizione e consegna delle Schede di Adesione sono:

Equita Sim S.p.A.;

BNP Paribas Securities Services

Succursale di Milano; e

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Il Prospetto Informativo e il Documento di Offerta saranno depositati presso CONSOB e verranno messi adisposizione del pubblico per la consultazione presso:

(i) la sede legale della Società in Milano, Foro Buonaparte n. 44;

(ii) la sede legale dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni Equita SIMS.p.A., in Milano, Via Turati 9;

(iii) la sede legale degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni (Equita SIM S.p.A., BNPParibas Securities Services - Succursale di Milano e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.);

(iv) il sito internet dell'Offerente www.itkgroup.it; e

(v) il sito internet del global information agent, Morrow Sodali S.p.A. www.morrowsodalitransactions.com.Intek Group S.p.A. renderà nota la messa a disposizione del pubblico del Prospetto Informativo e delDocumento di Offerta mediante la pubblicazione di un apposito comunicato stampa.

Si ricorda altresì che per qualunque richiesta o informazione relativa alle Offerte di Scambio sono statipredisposti dal Global Information Agent i seguenti canali informativi: l'account di posta elettronica dedicato(ops.intekgroup@investor.morrowsodali.com), il numero verde 800 141 319 (per chi chiama dall'Italia), lalinea diretta +39 06 97620599 (anche per coloro che chiamano dall'estero) e il numero WhatsApp +39 3404029760.

Tali canali saranno attivi da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time).

(GD - www.ftaonline.com)