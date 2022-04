Molto bene Intercos +7,4% a 13,49 euro: Jefferies migliora la raccomandazione sul titolo da hold a buy con target a 16,00 euro. Gli analisti citano i buoni risultati del quarto trimestre e il recente accordo commerciale con Dolce&Gabbana "per lo sviluppo e la produzione di fragranze e altri prodotti Hair&Body, che affiancheranno la collaborazione attiva da anni tra il brand Dolce&Gabbana e Intercos nel segmento makeup". (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

