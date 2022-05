Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la Presidenza del dott. Dott. Fulvio Montipò, ha approvato i risultati del primo trimestre 2022.

Il Presidente Fulvio Montipò: "I risultati del I trimestre 2022 riconfermano la straordinaria capacità del Gruppo di mantenere solido l'indice di stabilità delle performance reddituali e di crescita. Pur in presenza di un quadro di assoluta difficoltà - situazione geopolitica, pandemia e inflazione con prezzi delle materie prime ed energia fuori controllo - riteniamo che anche il II trimestre confermerà prestazioni di eccellenza"

Vendite nette

Nel I trimestre del 2022 le vendite nette sono state pari a 488,7 milioni di euro, in aumento del 30,1 % rispetto ai 375,6 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente (+15,5% la crescita a parità di perimetro). Nel dettaglio delle divisioni operative del Gruppo, la divisione Olio ha registrato una crescita del 36,7% (+16,1% a parità di perimetro) mentre la divisione Acqua del 13,9% (questa ultima divisione non è stata interessata da cambi di perimetro).

Redditività

Nel I trimestre 2022 il margine operativo lordo (EBITDA) è stato pari a 114,2 milioni di euro, in miglioramento del 24,9% rispetto ai 91,5 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente, e con una incidenza sulle vendite pari a 23,4% (23,9% escludendo White Drive) rispetto al 24,4% del I trimestre del 2021. La diluizione riflette da una parte il consolidamento delle attività di White Drive Products e dall'altra l'impatto delle tensioni inflazionistiche, impatto sul quale si stanno gradualmente dispiegando gli effetti dalle contromisure adattate dal Gruppo. Il risultato operativo (EBIT) del I trimestre 2022 è stato pari a 92,6 milioni di euro, in aumento del 29,2% rispetto ai 71,7 milioni di euro del I trimestre dell'esercizio precedente; la relativa incidenza sulle vendite è stata pari al 19,0% rispetto al 19,1% del corrispondente periodo di riferimento. L'utile netto del I trimestre 2022 è stato pari a 66,1 milioni di euro, in crescita del 22,8% rispetto ai 53,8 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio precedente. L'utile base per azione è quindi passato da euro 0,497 a 0,616. Al 31 marzo 2022, il capitale investito è stato pari a 1.986,0 milioni di euro rispetto ai 1.912,4 milioni di euro del 31 dicembre 2021. Tale incremento riflette soprattutto la scelta del Gruppo di rafforzare il proprio magazzino, scelta implementata fin dall'esercizio precedente per tutelare la capacità produttiva e di rapida risposta alle richieste clienti in un contesto di tensioni inflazionistiche e di sempre maggiori difficoltà di reperimento delle materie prime e di quanto necessario per lo svolgimento delle proprie attività. Nel I trimestre del 2022 il ROCE non annualizzato è stato pari al 4,7%, in linea con il valore del I trimestre del precedente esercizio, mentre il ROE non annualizzato è stato pari al 4,8% rispetto al 4,4% del corrispondente periodo del 2021.

Situazione finanziaria

La liquidità netta generata dalla gestione reddituale del periodo è stata pari a 108,8 milioni di euro, in crescita del 28,2% rispetto agli 84,9 milioni di euro nel I trimestre dell'esercizio precedente. L'incremento del capitale circolante, in particolare del magazzino, e il proseguimento delle attività di investimento avviate nel precedente esercizio per migliorare la capacità produttiva del Gruppo, sia dal punto di vista degli spazi a disposizione per lo svolgimento delle attività produttive sia delle linee e dei macchinari produttivi, spiegano il calo del free cash flow dai 40,8 milioni di euro del I trimestre del 2021 ai 5,8 milioni di euro del I trimestre dell'esercizio. La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2022 è pari a 530,3 milioni di euro rispetto ai 494,9 milioni di euro al 31 dicembre 2021: tale incremento è prevalentemente legato all'acquisto netto per azioni proprie per un importo pari a 41,3 milioni di euro.



Al 31 marzo 2022 il Gruppo aveva inoltre impegni per acquisizione di partecipazioni in società controllate valutati complessivamente 81,2 milioni di euro (77,8 milioni di euro al 31 dicembre 2021) e n° 2.848,443 azioni proprie in portafoglio, pari al 2,6161% del capitale e acquistate a un costo unitario di € 49,8480

(RV - www.ftaonline.com)