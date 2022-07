Intesa Sanpaolo, +1,6% a 1,63 euro, reagisce dopo aver toccato ieri i minimi da novembre 2020. Il titolo ha riattivato il movimento ribassista partito a febbraio e ora rischia concretamente di fare ritorno in area 1,30 euro, minimi del marzo 2020. Conferme in tal senso alla violazione del supporto dinamico attualmente in transito per 1,60 circa. L'eventuale superamento di 1,7770 creerebbe invece le condizioni per un allungo verso 1,9550, massimo di fine giugno, riferimento dal quale i prezzi potrebbero prendere spunto per ulteriori estensioni in direzione di 2,08 e 2,19. Ieri Intesa Sanpaolo ha finalizzato l'acquisizione del 20% di Mooney Group da Schumann Investments ( CVC Capital Partners). Ora Intesa detiene il 50% di Mooney e Enel l'altro 50%.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)