Nell'ambito del Programma "Sviluppo Filiere", l'Istituto di credito Intesa Sanpaolo e San Marco Group hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che permetterà all'azienda di Marcon, leader nel settore delle pitture e vernici per l'edilizia, di rafforzare ulteriormente i propri rapporti commerciali con fornitori e clienti.L'accordo ha l'obiettivo di dare sostegno al business delle imprese partner, agevolando l'accesso al credito, gli scambi commerciali e supportando il rinnovamento delle strutture produttive garantendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Il progetto nasce dalla volontà comune di sostenere le piccole e medie imprese legate alla filiera, incrementando occupazione e investimenti.

Intesa Sanpaolo, per supportare le imprese di ogni settore e dimensione, ha rinnovato il proprio "Programma Filiere" con un progetto dedicato a valorizzare le intere filiere produttive, destinando un plafond di 10 miliardi di euro di nuovo credito.

Del programma potranno quindi beneficiare i 120 fornitori di San Marco Group distribuiti su tutto il territorio nazionale.

"Nell'attuale contesto, vogliamo essere ancora più vicini alle nostre imprese e crediamo che il contratto di filiera possa essere un valido strumento per sostenere e rafforzare il rapporto strategico tra il leader ed i propri fornitori, agevolando l'accesso al credito da parte delle piccole imprese, grazie alla forza e alla solidità dei champions – dichiara Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo -. Nel Veneto, ad oggi, abbiamo contratti con 113 filiere, per un totale di circa 1.600 fornitori e un giro d'affari complessivo di circa 11,5 miliardi di euro".

"L'approccio di Intesa Sanpaolo - aggiunge Marta Geremia, Executive VP & Group AFC Director di San Marco Group - punta a valorizzare competitività, innovazione, sostenibilità, valori che guidano da sempre la nostra realtà. Vengono, inoltre, trasferite ai singoli fornitori della filiera, in un circuito virtuoso, le condizioni creditizie riconosciute alla capofila. Questa alleanza consentirà ai fornitori di ottenere un vantaggio in termini di condizioni bancarie e potrà creare nuove opportunità di sviluppo di partnership con il Gruppo San Marco."Il settore delle pitture e vernici per l'edilizia, vive un momento particolarmente favorevole: in Italia il settore ha chiuso il 2021 con un aumento dei volumi del 12% (fonte: Assovernici) e anche per il 2022 si prevede un quadro in crescita grazie alla conferma degli incentivi fiscali.

