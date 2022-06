Rafforzare le politiche di welfare aziendale delle imprese associate e mettere a disposizione di circa 50.000 dipendenti e delle loro famiglie nuove soluzioni di credito studiate per affrontare alcuni bisogni sociali emergenti, realizzare il potenziale delle persone e maturare diritti. È questo l'obiettivo del protocollo siglato oggi, a Palermo, da Intesa Sanpaolo e Sicindustria, alla presenza dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil.

"Abbiamo voluto fortemente questo accordo con Intesa Sanpaolo – afferma Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria – perché rappresenta un modo concreto di offrire un sostegno ai lavoratori e alle loro famiglie. Riteniamo infatti che il benessere dei dipendenti sia un tassello fondamentale dello stato di salute di un'impresa e che un ambiente di lavoro positivo e sereno giovi a tutti".

"Il welfare aziendale ha assoluto rilievo nel sistema produttivo e l'accordo con Sicindustria punta ad accrescere il ruolo sociale delle imprese favorendo il benessere dei loro dipendenti – spiega Andrea Lecce, Responsabile Direzione Impact di Intesa Sanpaolo –. Il nostro Gruppo, attraverso il Fund for Impact, mette in campo diverse misure di credito per sostenere l'erogazione di prestiti a tassi molto agevolati, e con lunghi tempi di restituzione, a categorie di clienti sinora non serviti con criteri ordinari".



Intesa Sanpaolo, prima banca d'impatto a livello mondiale, ha sviluppato una nuova gamma di soluzioni che favoriscono l'inclusione finanziaria e accompagnano persone e famiglie nell'affrontare alcuni bisogni sociali, come ad esempio la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per le mamme lavoratrici. Uno dei finanziamenti Impact adottati da Sicindustria è infatti "mamma@work", che consente alle donne con figli sino a 3 anni di avere un sostegno economico stabile (300 o 500 euro al mese) per un periodo massimo di 5 anni, per conciliare vita familiare e vita professionale nei primi anni del bambino e rendere la donna maggiormente libera di fare scelte professionali non penalizzanti. Una soluzione importante che può contrastare la rinuncia al lavoro o alla maternità.

Altri finanziamenti individuati da Sicindustria sono quelli relativi alla gamma Impact Education: per Merito è il finanziamento, senza garanzie della famiglia, per gli studenti che desiderano frequentare non solo l'università ma anche ITS, AFAM, Master o scuole di alta formazione professionale; per Crescere è quello che accompagna, per un periodo massimo di 5 anni, le famiglie con reddito ISEE non superiore a 40.000 euro ad affrontare gli investimenti nella formazione e istruzione dei figli che frequentano la scuola primaria e secondaria; Xme Studio Station è invece il finanziamento a tasso zero per acquistare strumenti digitali e connessione per le famiglie con figli che frequentano la scuola. Nell'area lavoro, è possibile accedere a Obiettivo pensione, il finanziamento a disposizione dei disoccupati a cui mancano non più di 3 anni alla maturazione del diritto alla pensione, che offre la liquidità necessaria a completare il versamento dei contributi volontari.

Tutte le soluzioni prospettate si caratterizzano per tassi contenuti, lunghi periodi di restituzione, nessuna garanzia richiesta e si avvalgono del sostegno del Fund for Impact di Intesa Sanpaolo, lo strumento per promuovere iniziative di inclusione creditizia capace di generare un impatto sociale concreto e misurabile. Il Fondo ha una disponibilità di 300 milioni di euro, che permette di erogare credito con leva fino a 1,5 miliardi di euro.

(RV - www.ftaonline.com)