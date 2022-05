Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, eletto dall' Assemblea degli Azionisti si è riunito e all'unanimità ha nominato Carlo Messina Consigliere Delegato e CEO, delegando i poteri necessari ed opportuni ad assicurare unitarietà alla gestione della Società. (RV - www.ftaonline.com)

