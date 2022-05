Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, riunitosi in data 6 maggio 2022, con delibera unanime - ferma restando l'astensione degli interessati - ha costituito al proprio interno i seguenti Comitati, le cui prerogative e funzioni rispondono alle previsioni dello Statuto e della normativa di Vigilanza vigenti, così composti:

|Comitato Nomine |Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti |Requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 13.4.3 dello Statuto, del Codice di Corporate Governance, dell'art. 148, comma 3, TUF e della normativa bancaria |

|Livia Pomodoro (Presidente) |no|sì |

|Paolo Andrea Colombo |sì |sì |

|Gian Maria Gros-Pietro |no |no |

|Maria Mazzarella (*) |no |sì |

|Bruno Picca |sì |no|

|Comitato Remunerazioni |Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti |Requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 13.4.3 dello Statuto, del Codice di Corporate Governance, dell'art. 148, comma 3, TUF e della normativa bancaria |

|Paolo Andrea Colombo (Presidente) |sì |sì |

|Franco Ceruti |no |no |

|Anna Gatti (*) |no |sì |

|Liana Logiurato |no |sì |

|Luciano Nebbia |no |no |

|Comitato Rischi e Sostenibilità |Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti |Requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 13.4.3 dello Statuto, del Codice di Corporate Governance, dell'art. 148, comma 3, TUF e della normativa bancaria |

|Paola Tagliavini (Presidente) |sì |sì |

|Franco Ceruti |no |no |

|Bruno Picca |sì |no |

|Bruno Maria Parigi |no |sì |

|Daniele Zamboni (*) |sì |sì|

|Comitato per le operazioni con parti correlate |Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti |Requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 13.4.3 dello Statuto, del Codice di Corporate Governance, dell'art. 148, comma 3, TUF e della normativa bancaria |

|Daniele Zamboni (Presidente) () |sì |sì |

|Liana Logiurato |no|sì |

|Paola Tagliavini |sì |sì |

|Maria Mazzarella () |no |sì |

|Maria Alessandra Stefanelli |no |sì (*) |

(*) Rappresentante di Lista di Minoranza

