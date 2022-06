Intesa Sanpaolo è stata premiata con l'IR Magazine Awards 2022 come migliore società cross-sector europea e - per il secondo anno consecutivo - migliore istituzione finanziaria europea per le relazioni con gli analisti finanziari e gli investitori.

Intesa Sanpaolo è stata premiata con l'IR Magazine Awards 2022 come migliore società cross-sector europea e - per il secondo anno consecutivo - migliore istituzione finanziaria europea per le relazioni con gli analisti finanziari e gli investitori. Marco Delfrate e Andrea Tamagnini, sono stati premiati come migliori Investor Relations Officer europei cross-sector.

Il premio è conferito annualmente da oltre tre decenni dalla prestigiosa rivista specializzata IR Magazine sulla base delle valutazioni espresse da analisti finanziari e investitori.

"Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento che riflette i nostri continui sforzi e la nostra attenzione per migliorare costantemente la trasparenza e la qualità della nostra comunicazione con il mercato" – afferma Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo.

Il team di Investor Relations di Intesa Sanpaolo fa parte dell'Area del Chief Financial Officer, Stefano Del Punta.

