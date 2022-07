Il presidente della Fondazione Cariplo Giovanni Fosti ha confermato in un'intervista al Corriere della Sera il sostegno dell'ente alle politiche sostenibili della banca Intesa Sanpaolo.

di Financial Trend Analysis

Il presidente della Fondazione Cariplo Giovanni Fosti ha confermato in un'intervista al Corriere della Sera il sostegno dell'ente alle politiche sostenibili della banca Intesa Sanpaolo. Nell'istituto bancario l'ente ha di recente accresciuto la propria partecipazione dal 3,9 al 4,812%, confermando il proprio sostegno alla banca partecipata anche da altri grandi investitori come la Compagnia di San Paolo e BlackRock. Restando sempre nei limiti del protocollo Acri-Mef (che impone alle fondazioni bancarie di non concentrare su un solo investimento più di un terzo dell'attivo patrimoniale), la Fondazione ha dichiarato di avere trovato nel piano di impresa di Intesa temi di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale coerenti con gli obiettivi dell'ente.

(GD - www.ftaonline.com)