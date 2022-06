Intred, operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Italia di Borsa Italiana, facendo seguito a quanto comunicato in data 27 maggio 2022, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti, informa di avere ricevuto comunicazione da parte di Infratel Italia S.

Intred, operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Italia di Borsa Italiana, facendo seguito a quanto comunicato in data 27 maggio 2022, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti, informa di avere ricevuto comunicazione da parte di Infratel Italia S.p.A. (società in house del Ministero dello Sviluppo Economico), l'aggiudicazione della gara per la fornitura di connettività Internet a banda ultralarga per le rimanenti sedi scolastiche della Lombardia.

L'aggiudicazione, come previsto dalle disposizioni di legge applicabili, è avvenuta dopo l'espletamento da parte di Infratel Italia S.p.A. di tutte le verifiche necessarie e sarà efficace dopo la sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Il valore dell'operazione è di oltre Euro 19 milioni per una fornitura di 6 anni.

Alla firma dell'Accordo Quadro sarà possibile richiedere l'erogazione del 20% dell'importo complessivo a titolo di anticipo, mentre il rimanente importo sarà erogato a seguito dei successivi avanzamenti dei lavori (secondo un programma predefinito), che dovranno essere completati in 4 anni.

Per ulteriori dettagli in merito al bando di gara oggetto del presente comunicato nonché all'aggiudicazione si rimanda alle comunicazioni ufficiali da parte di Infratel Italia S.p.A.

