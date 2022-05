Intuit ha comunicato risultati relativi al terzo trimestre dell'esercizio 2022 segnati da profitti netti in crescita da 1,46 miliardi, pari a 5,30 dollari per azione, a 1,79 miliardi, e 6,28 dollari. Nei tre mesi l'azienda di Mountain View (specializzata in software per fisco e contabilità come TurboTax) ha registrato un rialzo dell'eps rettificato da 6,07 a 7,65 dollari, a fronte di ricavi in progresso da 4,17 a 5,63 miliardi. Il consensus di FactSet era invece per 7,54 dollari e 5,51 miliardi rispettivamente. Intuit, dopo avere perso il 3,34% martedì al Nyse, scambiava in rialzo di circa il 3% nel mercato esteso.

(RR - www.ftaonline.com)