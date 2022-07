INWIT, -0,3% a 9,92 euro, sotto la parità dopo il +2,39% di venerdì in scia al Consiglio dei Ministri di giovedì che ha deliberato l'esercizio dei poteri speciali (golden power), sotto forma di prescrizioni, riguardo l'acquisizione (approvata ad aprile) da parte della società lussemburghese Impulse I (Ardian), attraverso Daphne3, di una partecipazione del capitale sociale di INWIT. Secondo alcuni analisti la decisione del governo non dovrebbe mettere in discussione l'operazione. Graficamente il titolo sembra in grado di estendere il rimbalzo fino ad attaccare il recente massimo a 10,24 euro: in caso di successo probabile allungo in direzione di 10,59 e quindi del massimo storico dell'aprile 2020 a 11,43. Discese sotto area 9,50 preannuncerebbero invece un test dei 9,1580 toccati il 22 giugno, supporto determinante nel breve-medio termine.

