di Financial Trend Analysis

Terza seduta consecutiva al rialzo per Inwit +3,9%. Ieri il titolo è stato inserito per la prima volta nell'indice Ftse4Good Index. Il gestore dell'indice, FTSE Russell, ha riconosciuto il grande impegno del gruppo "nell'integrazione delle pratiche ESG (Environmental, Social and Governance) all'interno della strategia aziendale e l'accelerazione data dall'implementazione del Piano di Sostenibilità".

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)