Ottima performance per INWIT +3,7%. Secondo indiscrezioni di stampa Vantage Towers +1,7% (gruppo Vodafone, ha il 33% di INWIT tramite Central Tower Holding Company) potrebbe essere esclusa dalla gara per l'acquisizione del 51% GD Towers (le torri mobili di Deutsche Telekom) per motivi di antitrust. La favorita sembra ora essere Cellnex +2,4%. L'operazione sta sostenendo l'intero settore torri per telecomunicazioni.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)