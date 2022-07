IRCE SPA, facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 6 maggio 2022, rendo noto che in data 30 giugno 2022 si è perfezionato il closing relativo all'operazione di cessione del ramo d'azienda relativo alla produzione di cavi di alimentazione ubicato nello stabilimento di Miradolo Terme (PV).

IRCE SPA, facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 6 maggio 2022, rendo noto che in data 30 giugno 2022 si è perfezionato il closing relativo all'operazione di cessione del ramo d'azienda relativo alla produzione di cavi di alimentazione ubicato nello stabilimento di Miradolo Terme (PV). Il ramo d'azienda ha registrato un fatturato nel 2021 pari a circa € 5,3 milioni. L'operazione di cessione è stata effettuata in quanto l'attività accessoria di produzione di cavi di alimentazione non sarà in futuro di strategico interesse per il Gruppo.

(RV - www.ftaonline.com)