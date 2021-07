[Webinar Gratuito] Clicca qui ORA e scopri come OTTENERE IL 10% DI GUADAGNO con il trading scegliendo le Migliori Opportunità ed una Favolosa Strategia .

Iren Mercato, società appartenente al Gruppo Iren, ha perfezionato l'operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di Sidiren S.r.l., società di nuova costituzione cui è stato precedentemente conferito il ramo d'azienda proveniente da Sidigas.com S.r.l., operativo nella vendita di gas naturale. Sidiren ha un portafoglio di circa 52 mila clienti gas, dei quali circa il 95% domestici, distribuiti su 78 Comuni prevalentemente nella Provincia di Avellino. L'acquisizione consentirà al Gruppo Iren di incrementare il portafoglio clienti, rafforzando la propria presenza in Campania e di potenziare lo sviluppo commerciale sul territorio del Centro-Sud Italia. Sidiren ha riportato un EBITDA 2020 normalizzato di circa 3,8 milioni di euro calcolato tenendo conto degli effetti distorsivi derivanti da partite intercompany e da costi straordinari; tale risultato sarà oggetto di ulteriore sviluppo grazie a campagne commerciali e all'integrazione con il portafoglio clienti di Iren Mercato. Il Presidente di Iren Renato Boero e l'Amministratore Delegato Gianni Vittorio Armani hanno congiuntamente dichiarato: "Questa nuova acquisizione rappresenta un ulteriore tassello dell'importante percorso di crescita esterna portato avanti negli ultimi anni e permette al Gruppo sia di allargare la propria base clienti in nuovi territori coerentemente con la strategia national di Iren, sia di espandere le proprie attività e le best practices in nuove aree del Paese." (GD - www.ftaonline.com)

