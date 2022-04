Iren SpA ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo una linea di credito Term Loan di importo pari a € 150 milioni, con una durata bullet di 6 anni e collegata al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del Gruppo. L'operazione contribuisce ad un ulteriore rafforzamento del profilo di liquidità mantenendolo adeguato agli attuali livelli di rating; presenta inoltre condizioni di mercato di assoluto interesse e condizioni contrattuali e di durata allineate agli standard del Gruppo. Il margine della nuova linea di credito è legato a target strategici nell'ambito della transizione energetica e dell'economia circolare che sono stati definiti nel Piano Industriale del Gruppo Iren al 2030 ed inclusi nel Sustainable Financing Framework recentemente pubblicato. Il nuovo Framework adottato, combinando il duplice approccio di tipo Use of Proceeds e Sustainability Linked, delinea le linee guida dell'impegno di Iren sulla finanza sostenibile ed esplicita ulteriormente il legame fra la strategia sostenibile e la conseguente strategia finanziaria adottata. In particolare, sono stati scelti due obiettivi tra quelli delineati nel Framework: il primo riguarda la riduzione dell'intensità carbonica (Scope 1) validato da SBTi, mentre il secondo è rappresentato dalla riduzione delle perdite di rete idrica. I due indicatori contribuiscono al raggiungimento degli SDGs 6, 7, e 13 delle Nazioni Unite e saranno raggiunti grazie al complesso degli investimenti previsti in arco piano che, oltre alla riduzione delle emissioni climalteranti e alla progressiva crescita nelle rinnovabili, supporteranno l'uso razionale delle risorse idriche. Dopo il successo dei 4 Green Bonds già emessi da Iren, anche questa nuova operazione dimostra la completa integrazione degli obiettivi di sostenibilità nella strategia di business che mira a coniugare sostenibilità e sviluppo attraverso il meccanismo di premio/penalità legato al raggiungimento dei target prefissati e testimonia il ruolo di crescita del Gruppo nella finanza sostenibile. Gianni Vittorio Armani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Iren, ha commentato: "La sottoscrizione di questa linea di credito con Intesa Sanpaolo, rafforza il nostro impegno per lo sviluppo sostenibile, parte integrante del nostro Piano Industriale, e conferma il commitment di Iren nel consolidamento del proprio modello di business che considera la sostenibilità come leva strategica anche di carattere finanziario per la creazione di valore a vantaggio di tutti i nostri stakeholder".

(RV - www.ftaonline.com)