Ulteriore declino in maggio per la fiducia dei consumatori dell'Irlanda. L'indice elaborato da Kbc Bank ed Economic and Social Research Institute (Esri) è infatti calato nel mese in chiusura a 55,2 punti dai 57,7 punti di aprile (67,0 punti in marzo).

