Secondo quanto comunicato su base preliminare dal Central Statistics Office di Dublino, in maggio le vendite al dettaglio sono salite in Irlanda dello 0,3% annuo in volume e del 3,8% in valore. Su base mensile le vendite retail sono invece rimaste invariate in volume e calate del 4,1% in valore.

(RR - www.ftaonline.com)