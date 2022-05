LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

Seðlabanki Íslands (Sedlabanki, la Banca centrale dell'Islanda) aumenta i tassi d'interesse di 100 punti base al 3,75% dopo averli alzati di 75 punti base in febbraio (e nel 2021 di 25 punti in maggio, agosto e ottobre e di 50 punti in novembre).