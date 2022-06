Rialzo dell'1,75% circa per Italgas a 5,48 euro.

di Financial Trend Analysis

Rialzo dell'1,75% circa per Italgas a 5,48 euro. I prezzi hanno oscillato oggi tra 5,455 e 5,525. La società ha annunciato il piano strategico 2022-2028 che prevede, nel periodo, di investire 8,6 miliardi di euro con un incremento di 700 milioni di euro rispetto al precedente piano. Il programma degli investimenti per l'Italia è di circa 4,5 miliardi di euro, al di sotto delle aspettative. Per le gare del gas sono stanziati 1,8 miliardi di euro. Dopo la presentazione del piano Equita Sim ha confermato la raccomandazione "hold" con prezzo obiettivo a 6,2 euro. I minimi di ieri a 5,385 si collocano a ridosso del 78,6% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo. Dalla tenuta di questo riferimento ricavato dalla successione di Fibonacci potrebbe scaturire un rimbalzo verso area 5,65. Solo sopra quei livelli una eventuale reazione diverrebbe più credibile, target successivo a 6 euro circa. Sotto 5,38 probabile invece il ritorno sul minimo di marzo a 5,08.

(AM - www.ftaonline.com)