L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Italgas si è riunita oggi a Torino sotto la Presidenza di Alberto Dell'Acqua, con una partecipazione del capitale sociale pari al 76,70%.

• Approvato il bilancio di esercizio 2021

• Dividendo di 0,295 euro per azione (+6,5% rispetto all'anno precedente)

• Deliberazione favorevole sulla Politica sulla remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021

Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas, ha così commentato:

"L'Assemblea odierna offre l'opportunità per tirare le somme di questi sei anni di crescita ininterrotta che rappresentano anche il miglior presupposto per continuare lungo lo stesso percorso. La trasformazione digitale di asset e processi, insieme al reskilling delle persone hanno cambiato profondamente il DNA di questa Società, pur rimanendo fedele alle proprie radici. Abbiamo rafforzato la nostra leadership e il nostro ruolo di benchmark internazionale nonostante le grandi difficoltà del momento storico che il mondo sta attraversando. Voglio per questo ringraziare gli Azionisti di Italgas per la condivisione degli obiettivi, l'apprezzamento dell'azione svolta e la fiducia accordatami che mi permette di continuare a guidare Italgas in questa fase di svolta per il settore dell'energia e il raggiungimento dei target climatici".

L'Assemblea ha eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione Benedetta Navarra

