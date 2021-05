Sei stato TRUFFATO NEL TRADING? Probabilmente perché NON conoscevi le 10 caratteristiche che deve avere un BROKER AFFIDABILE . Come scegliere il tuo Broker di Fiducia: SCARICA GRATUITAMENTE LA NUOVA GUIDA dedicata a chi cerca un partner affidabile per il proprio trading.

Il Consiglio di Amministrazione di Italgas, riunitosi ieri sotto la presidenza di Alberto Dell'Acqua, ha approvato i risultati consolidati al 31 marzo 2021 (non sottoposti a revisione contabile). Principali dati Highlight economici e finanziari consolidati: Ricavi totali: 333,3 milioni di euro (+1,9%)

Margine Operativo Lordo (EBITDA): 234,4 milioni di euro (+3,3%)

Utile operativo (EBIT): 129,9 milioni di euro (+5,2%)

Utile netto adjusted: 81,2 milioni di euro (+7,8%)

Investimenti tecnici: 206,7 milioni di euro (+0,5%)

Flusso di cassa da attività operativa: 309 milioni di euro

Indebitamento finanziario netto: 4.617,6 milioni di euro

Indebitamento finanziario netto (esclusi gli effetti ex IFRS 16): 4.542,6 milioni di euro *Highlight operativi comprensivi delle società partecipate: * ** Comuni in concessione per il servizio di distribuzione gas: n. 1.888

Numero di contatori attivi: 7,8 milioni

Rete di distribuzione gas: oltre 73.300 Km In un contesto generale in cui gli effetti dell'emergenza sanitaria perdurano, le performance realizzate da Italgas nel primo trimestre 2021 confermano la capacità della società di generare solidi risultati economico - finanziari, garantendo al tempo stesso la sicurezza e la continuità del servizio e il perseguimento degli obiettivi dichiarati nel proprio piano pluriennale. Ne sono una dimostrazione i 206,7 milioni di euro di investimenti realizzati nel periodo (+0,5% rispetto al primo trimestre 2020) dedicati alla trasformazione digitale, allo sviluppo e al rinnovamento delle reti. Nei primi tre mesi del 2021 sono stati posati circa 203 km di nuove condotte, di cui 40 km in Sardegna dove l'attività di costruzione delle reti di distribuzione è proseguita raggiungendo circa 850 km complessivi su un totale da realizzare di circa 1.100 km. Il piano di sostituzione dei contatori tradizionali con smart meter di ultima generazione è prossimo alla conclusione. Il piano è parte del più ampio progetto di trasformazione digitale dell'intero network gestito e ad oggi ha portato all'upgrade tecnologico di oltre 450 reti di distribuzione. I fabbisogni connessi agli investimenti netti del primo trimestre 2021 sono stati coperti dal positivo flusso di cassa da attività operativa, pari a 309 milioni di euro, con un Free Cash Flow pari a 120,8 milioni di euro. La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2021 è pari a 4.617,6 milioni di euro (4.736,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020). Al netto dei debiti finanziari ex IFRS 16 pari a 75,0 milioni euro (76,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020), la posizione finanziaria netta si attesta a 4.542,6 milioni di euro (4.660,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020). L'EBITDA del primo trimestre 2021 ammonta a 234,4 milioni di euro (+3,3% rispetto al 31 marzo 2020) e l'utile netto adjusted attribuibile al Gruppo è pari a 81,2 milioni di euro (+7,8% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente). Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas, ha così commentato: «I positivi risultati del primo trimestre 2021 dimostrano la solidità del nostro business e delle azioni messe in campo in termini di sviluppo ed efficienza, nonostante un contesto di mercato eccezionalmente difficile. Abbiamo conseguito un EBITDA di circa 234 milioni di euro, in crescita del 3,3% rispetto allo scorso anno, e un Utile netto adj di 81,2 milioni di euro, in aumento dell'7,8%, dopo aver scontato i pesanti effetti della Delibera n.570/2019/R/gas, che continuano anche nel corso del 2021. In questa prima frazione dell'anno abbiamo realizzato investimenti per 207 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2020, indice del grande impegno nella "trasformazione digitale", che renderà la nostra rete pronta ad accogliere una molteplicità di gas diversi, tra cui biometano, idrogeno e metano sintetico favorendo la transizione energetica e la decarbonizzazione dei consumi. In questa prospettiva, l'accelerazione del meccanismo delle gare Atem prevista dal PNRR giocherà senz'altro un importante ruolo propulsivo nell'attivazione di nuovi investimenti sul territorio e nel raggiungimento degli obiettivi Ue "net carbon-zero" al 2050». *Struttura del gruppo Italgas al 31 marzo 2021

*La struttura del Gruppo Italgas al 31 marzo 2021 non è variata rispetto a quella in essere al 31 dicembre 2020. (GD - www.ftaonline.com)

