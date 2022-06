Italia Independent Group ("IIG"): il consiglio di amministrazione esamina e approva il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 che mostra, a livello consolidato, una perdita di 24,096 milioni di euro.

Nonostante lo sforzo profuso dal management e il supporto finanziario del principale azionista Lapo Elkann, che ha immesso nell'arco di cinque anni risorse per oltre 25 milioni di Euro, del socio Creative Ventures e del mercato, la società controllata Italia Independent ("I-I") non è stata in grado di raggiungere i risultati ipotizzati nei vari business plan. Inoltre, alle difficoltà di I-I si sono aggiunte circostanze esterne e imprevedibili che hanno aggravato la situazione (Covid, contesto macro-economico e rischi geo-politici).

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 mostra, quindi, una perdita di esercizio tale da configurare la fattispecie di cui all'art. 2447 cod. civ.

Il consiglio di amministrazione ha verificato la possibilità di ottenere dagli azionisti di riferimento la disponibilità ad intervenire in un'operazione di aumento di capitale a pagamento destinato non solo a sanare le perdite di IIG, ma anche a supportare il risanamento di I-I, perseguendo un percorso di ristrutturazione tanto del business aziendale quanto dei debiti, tenuto conto che non appare possibile raggiungere il risanamento del Gruppo mantenendo l'attuale modello di business.

Il percorso di risanamento del Gruppo prevede per IIG un intervento per la ristrutturazione del suo indebitamento e, per I-I, l'attivazione di un piano di ristrutturazione aziendale attraverso la modifica del modello di business, una significativa riduzione del perimetro delle attività aziendali e la ristrutturazione dei debiti nell'ambito della procedura, non giudiziale e in continuità aziendale, di cui al D.L. 118/2021.

In tale ambito, Lapo Elkann ha manifestato la propria disponibilità a intervenire con risorse proprie per supportare i piani di risanamento di IIG e di I-I secondo i relativi termini.

Assemblea dei soci di IIG convocata in prima convocazione per il prossimo 29 settembre 2022.

(RV - www.ftaonline.com)