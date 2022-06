Italia Indipendent ha conseguito nel 2021 una perdita di 24,096 milioni di euro. Nonostante lo sforzo del principale azionista Lapo Elkann, che ha immesso nell'arco di cinque anni risorse per oltre 25 milioni di Euro, del socio Creative Ventures e del mercato, Italia Indipendent non è stata in grado di raggiungere i risultati ipotizzati nei vari business plan. Con la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale è dunque necessario un intervento da parte dei soci, volto a ricapitalizzare la società. Non essendo sostenibile l'attuale business appare necessaria anche la ristrutturazione dell'attività oltre a quella del debito. Lapo Elkann ha comunque manifestato la disponibilità ad intervenire con risorse proprie per sostenere il risanamento di Italian Indipendent. Graficamente il titolo ha perso ieri poco meno del 9% toccando nuovi minimi a 0,80 euro, proseguendo un cammino che potenzialmente può spingersi fino a 0,60 euro. La storia del titolo è caratterizzata da un costante ribasso negli ultimi anni che ha portato i prezzi sui valori attuali dai 29,67 euro della chiusura del primo giorno di scambi nel giugno 2013. Difficile per il momento ipotizzare una inversione di tendenza. Primi segnali di ripresa solo oltre area 1,20.

(AC - www.ftaonline.com)