Il Tesoro ha collocato in asta oggi Bot a 12 mesi scadenza 14-06-2023 (ISIN IT0005497323) per 6,5 miliardi di euro contro richieste per 9,145 miliardi (rapporto di copertura 1,41) con un rendimento pari a 0,893% da 0,121% dell'asta precedente.